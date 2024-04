Rene Tretschok macht mit seiner Soccer-Tour Station in der Lutherstadt. 32 Teams mit 130 jungen Kickern kämpfen um den Einzug in das Bundesfinale am Werbellinsee.

Die Fairplay-Soccer-Tour hat am Mittwoch in Wittenberg Station gemacht. Den Schülern hat es gefallen.

Wittenberg/MZ. - Andre Seidig erklärt es den Schülern. „Das ist ein echter Star, ein Vorbild“, so der Wittenberger Bürgermeister am Mittwoch in der Turnhalle „Am Schwanenteich“. Die Rede ist von Rene Tretschok, der mit seiner Fairplay-Soccer-Tour in der Lutherstadt Station macht. Der Ex-Profi hat vor exakt 27 Jahren nicht nur das Stadtoberhaupt, das sich als einstiger eingefleischter Dortmund-Fan outet, sondern ganz Fußball-Deutschland in Euphorie versetzt.

Auch „Ronaldo“ hat sich dem Quizduell gestellt. (Foto: Thomas Klitzsch

Gefeierter Traumtorschütze

Dortmund trifft im Halbfinal-Hinspiel der Champions League im Westfalenstadion auf Manchester United. Und in der 76. Minute schlägt Tretschoks großer Moment. Paulo Sosa fängt den Ball im Mittelfeld ab. Das Leder rollt Tretschok vor die Füße. Der zieht ab und erzielt das 1:0-Siegtor. „Der Ball wird abgefälscht und schlägt im Winkel ein“, erzählt der Chef einer Fußballschule. „Wenn du nicht schießt, erzielst du kein Tor“, erklärt seinen Schützlingen der Mann, der nach dem Traumtor seiner Karriere in der Presse gefeiert und zum Euro-Helden gekürt wird. Die Borussen gewinnen auch das Rückspiel und holen sich den Titel in der Königsklasse.

Rene Tretschok (Foto: Gehrmann)

Jetzt kümmert sich Tretschok um den Nachwuchs. „Fußball zieht“, sagt er aus seiner Erfahrung. „Wir haben auch einen großen Zulauf an Mädchen“, berichtet der Chef. 32 Teams mit über 130 Kindern und Jugendlichen kämpfen in Wittenberg in drei Courts um den Einzug in das Bundesfinale, das im Juli am Werbellinsee ausgetragen wird. Die Spiele – eine Mannschaft besteht aus drei Kickern – werden ohne Schiedsrichter ausgetragen. Und es gehen Fairplay-Punkte in die Wertung ein. „Erlebe die Energie des Miteinanders“, heißt es dazu auf einem Flyer.

Tretschok ist sich nicht sicher, ob er selbst so ein Turnier gewonnen hätte. „Da kommt es sehr auf die Mitspieler an“, sagt der Prominente, der selbst zu den zu fairsten Spielern zählt. In seinen knapp 400 Partien inklusive der DDR-Oberliga hat er 50 Gelbe und eine Ampel- sowie eine Rote Karte gesehen. Tretschok widerspricht dieser Statistik. Als Profi sei er nie vom Platz geflogen. „Das war zum Ende meiner Karriere im Amateurbereich“, erzählt er. Für sein Event in Wittenberg erhält er viel Lob. Seidig spricht von „Integration durch Sport“ und betont: „In Wittenberg sind Kinder aus aller Welt herzlich willkommen.“ Auch der Sparkassenchef würdigt die Veranstaltung. „Ich bin sehr beeindruckt“, sagt Thomas Arndt. Seine Bank ist Namens- und Geldgeber der Soccer-Tour. Dabei hat der Vorstandschef nicht so wirklich viel mit Fußball am Hut. Allerdings hat er in seiner offensichtlich nicht so geliebten Sportart schon für Aufsehen gesorgt. Arndt bezwingt Weltmeister Pierre Littbarski bei einer der legendären Grün-Weißen Nächte im Torwandschießen. Das gibt es zwar am Mittwoch nicht, dafür können die Kinder bei einem Quizduell ihr Wissen testen.

Spaß und Humor sind Trumpf

Da wird schon mal gefragt, wer die fairste Mannschaft der Bundesliga ist. Bei den Spielen können es die Schüler den Stuttgartern gleich tun. „Wichtig ist, dass ihr Spaß habt“, sagt Arndt zu den Kids. Und die beweisen schon Humor bei der Namenswahl der Teams. So gewinnt bei den 14- bist 17-Jährigen die Lachnudel gegen die Lachluli mit 2:1. Das Fairplay wird 6:6 gewertet. Bei den Elf- bis 13-Jährigen schlägt der FC Bayern die Teufelskicker mit 6:1. 5:5 steht es im Fairplay. Bei den Sechs- bis Zehnjährigen dominiert in allen Wertungen die Diesterwegschule.