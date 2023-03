Derzeit wird der Dorfteich in Schleesen durch Mitarbeiter des Bauunternehmens „Pretzsch Bau“ saniert. Es wird Schlamm ausgebaggert. Darüber hinaus sollen undichte Stellen in der Teichsohle ausgebessert werden.

Schleesen/Kemberg/MZ - Der Dorfteich von Schleesen fristete in den vergangenen Jahren ein Schattendasein: Dicht bewuchert, eher ungepflegt und im Sommer regelmäßig ausgetrocknet – so präsentierte sich das Gewässer am Dorfplatz bis zuletzt. Das soll sich aber bald ändern, denn der Teich wird derzeit für über eine Viertelmillion Euro saniert. Geschaffen werden soll dort ein „idyllisches Kleinod“, wie Bürgermeister Torsten Seelig (CDU) mitteilt.