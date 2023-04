Viele Hände schaffen ein schnelles Ende: Unter diesem Motto haben Helfer in Zusammenarbeit mit dem MDR-Fernsehen den Teich im Naturlehrgarten Bergwitz erneuert.

Meteoriteneinschlag in Bergwitz? Wie der MDR-Moderator auf diese Idee kommt

Bergwitz/MZ - „Es sieht so aus, als wäre ein Meteorit eingeschlagen“, stellt Michael Wasian mit Blick in die Grube fest. Tatsächlich benötigt es einiges an Fantasie, um die Mulde auf dem Gelände des Bergwitzer Naturlehrgartens als Teich zu identifizieren. Der Reporter ist für den MDR unterwegs.