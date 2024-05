Doppelerfolg für die TSG in Piesteritz

Pretzsch/MZ - . Die 41. Auflage vom Fläminglauf hat es in sich. 227 Läufer – die Zahlen steigen wieder – nehmen bei 25 Grad die sportliche Herausforderung an. Dabei gibt es viele Überraschungen. Für den Paukenschlag sorgt die TSG Wittenberg mit einem Doppelerfolg im Hauptlauf. Danach sieht es kurz nach dem Start – fast schon traditionell schickt Oberbürgermeister Torsten Zugehör die Läufer auf die Strecke – überhaupt nicht aus. Topfavorit Erik Lutzmann aus Pretzsch setzt sich sofort an die Spitze und geht nach der Stadionrunde als Spitzenreiter auf die Strecke.