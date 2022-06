Diskussion über Bebauungsplan in Piesteritz

Wittenberg - Die 23 Hektar östlich des Agrochemieparks sorgen in der Lutherstadt seit Jahren für Probleme. Und zwar für solche der baurechtlichen Art. Weil hier die größten Industrieunternehmen der Region auf dem SKW-Gelände in unmittelbarer Nachbarschaft zu einem Wohngebiet liegen, sorgt das für rechtliche Querelen. Weil die Stadt aber nicht in jedem Einzelfall abwägen will, was dort baulich erlaubt ist und was nicht, soll - wie mehrfach berichtet - ein neuer Bebauungsplan her.

