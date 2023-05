Wittenberg/MZ - Seit Montag, dem 15. Mai, wird ein Mann aus dem Landkreis Wittenberg vermisst. Der 42-jährige Kevin Schwarzkopf verschwand laut Polizei an diesem Tag gegen 13.15 Uhr. Die bisherigen Fahndungmaßnahmen der Polizei führten bisher nicht zum Auffinden der vermissten Person.

Der Gesuchte ist nach Angaben der Polizei offenbar mit einem schwarzen Audi Q7 mit Kennzeichen aus Anhalt-Bitterfeld unterwegs. Es gibt danach Hinweise für einen Aufenthalt im Bereich Rostock.

Kevin Schwarzkopf wird vermisst. (Foto: Polizei)

Der Mann aus Kemberg, Ortsteil Radis, wird wie folgt beschrieben:

ca. 180 cm groß, schlank

dunkle Haare, sehr kurz geschnitten

dunkelblaue Winterjacke gesteppt

hellblaue Jeans, blaues Polo-Shirt

beige Schuhe

Hinweise zum Aufenthalt des Vermissten sollen an das Polizeirevier Wittenberg unter der Tel. 03491/4690 oder per E-Mail an [email protected] sowie an jede andere Dienststelle gerichtet werden.