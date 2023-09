Am 14. September gibt es einen PRobealarm unter anderem auch im Kreis Wittenberg. In Jessen und Zahna sollen neue Sirenen zum Einsatz kommen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Jessen/MZ/Gro - Es ist wieder Warntag in Deutschland. An diesem Donnerstag, 14. September, wird er um 11 Uhr eingeleitet. Es ist wichtig, sagt Jessens Bürgermeister Michael Jahn (SPD) am Dienstagabend im Hauptausschuss des Stadtrats, dass möglichst viele Leute darüber Bescheid wissen, damit niemand in Panik gerät, wenn die Warninfrastruktur überprüft wird.