Der Förderverein Berlin-Anhaltische Eisenbahn veranstaltet in Wittenberg seine traditionellen Bahnaktionstage. Was den Besuchern geboten wird und wer das Programm mitgestaltet.

Diese seltenen Loks gab es bei den Bahnaktionstagen in Wittenberg zu sehen

Auch in diesem Jahr locken die Bahnaktionstage in Wittenberg wieder Besucher an.

Wittenberg/MZ. - Zu seinen traditionellen Bahnaktionstagen hatte der Förderverein Berlin-Anhaltische Eisenbahn am Wochenende in Wittenberg geladen. Aufgeboten waren wieder allerhand sehenswerte Exemplare verschiedenster Loks sowie ein vielseitiges Begleitprogramm, um den Gästen neben kulinarischer Vielfalt auch einiges Sehenswertes zu bieten.