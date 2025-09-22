weather regenschauer
  4. Förderverein Berlin-Anhaltische Eisenbahn zeigt Schmuckstücke: Diese seltenen Loks gab es bei den Bahnaktionstagen in Wittenberg zu sehen

Der Förderverein Berlin-Anhaltische Eisenbahn veranstaltet in Wittenberg seine traditionellen Bahnaktionstage. Was den Besuchern geboten wird und wer das Programm mitgestaltet.

Von Jana Dürr Aktualisiert: 22.09.2025, 09:17
Auch in diesem Jahr locken die Bahnaktionstage in Wittenberg wieder Besucher an.
(Foto: Jana Dürr)

Wittenberg/MZ. - Zu seinen traditionellen Bahnaktionstagen hatte der Förderverein Berlin-Anhaltische Eisenbahn am Wochenende in Wittenberg geladen. Aufgeboten waren wieder allerhand sehenswerte Exemplare verschiedenster Loks sowie ein vielseitiges Begleitprogramm, um den Gästen neben kulinarischer Vielfalt auch einiges Sehenswertes zu bieten.