Diese Schwerpunkte setzt Landrat Christian Tylsch für Landkreis Wittenberg

Der neue Landrat Christian Tylsch hält eine erste Ansprache. Was der 38-jährige Christdemokrat wichtig findet und von welchen Wurzeln erzählt werden soll.

Wittenberg - Christian Tylsch, der neue Landrat, hat sein Zimmer in der Kreisverwaltung inzwischen bezogen. Der 38-Jährige wird mindestens in den nächsten sieben Jahren die Geschicke des Landkreises Wittenberg maßgeblich mitbestimmen.

Politik gut erklären

Mit einiger Neugier ist daher die Ansprache des neuen Mannes an der Spitze der Verwaltung nach Ernennung, Vereidigung und Verpflichtung beim Kreistag am Montagabend erwartet worden. Welche Schwerpunkte will der Christdemokrat setzen?

Er zitierte zunächst Philipp Melanchthon mit einem Satz, den der bei der Rede zur Eröffnung einer Schule gehalten haben soll: „Wir sind zum wechselseitigen Gespräch geboren.“ Das sei elementar, sagt der Landrat: „Auf den Dialog kommt es an.“

Überdies auf Kompromissbereitschaft, die Akzeptanz von Mehrheiten, die Suche nach Lösungen. Es brauche zudem Transparenz, um Verständnis zu erreichen. Politik, betont Tylsch, müsse gut erklärt werden. Das habe nicht zuletzt die Pandemie gezeigt. Es gelte mehr miteinander und weniger übereinander zu reden.

Der Wittenberger nannte als gewichtige Themen, um die es gehen müsse, den Wirtschaftsstandort, der ja auch im Wettbewerb stehe: „Darauf müssen wir uns noch viel mehr einstellen.“ Gute Arbeit und sicheres Einkommen seien bedeutsame Kriterien. Weitere Stichpunkte, die Tylsch kurz erwähnte, lauten: Investitionen, Brandschutz, regionale Vernetzung, Tourismus, Landwirtschaft, Gesundheit, Bildung, Natur, ehrenamtliches Engagement.

Der frisch gebackene Landrat hob zudem den Begriff „Heimat“ hervor. Das Wissen um die Wurzeln sei grundlegend. Ohne dieses Wissen könne Zukunft nicht gestaltet werden. Von diesen Wurzeln solle überdies „mutig und stolz“ erzählt werden.

Ein Landrat und seine Verwaltung sind nach Tylschs Worten nicht zuletzt „Schnittstelle zwischen Regierung und Bürgern“. Er nennt dies ein „spannendes Spannungsverhältnis“, dem er sich nun gerne stellen wolle.

Zuvor hatte der 38-Jährige noch von einem „bewegenden Augenblick“ gesprochen, von Demut, von Emotionen, von Respekt vor der Aufgabe. Er sei stolz, dem Landkreis dienen zu können.

Die Stichwahl, die Tylsch überzeugend gewonnen hatte gegen den AfD-Kandidaten Frank Luczak, bezeichnete er als „starkes demokratisches Signal“ und als Vertrauensvorschuss. Er dankte im Übrigen seinen Mitbewerbern, weil jeder, der sich aufstellen lässt, einen Dienst leistet am Gemeinwesen. Der Wahlkampf sei fair gewesen.

Besonders dankte Tylsch nicht zuletzt seinem Vorgänger Jürgen Dannenberg, den er früher öfter mal kritisiert hatte. Ein „rauer Ton“ sei da anfangs gewesen und „jugendlicher Elan“. Dannenberg habe mit Gelassenheit reagiert: „Die Fronten haben sich nie verhärtet.“ Probleme, so Tylsch, träten überdies zumeist mehr zutage als das Gute, das erreicht wurde und verborgen bleibe.

Rote Rosen von den Linken

Nicht nur der scheidende Landrat erhielt kleine Präsente von den Fraktionen, sondern auch der neue - verbunden mit einigen Worten. Peter Müller (Freie Wähler) etwa erinnerte an Tylschs häufig kritische Töne: „Jetzt werden wir Dich messen.“ Er sagte zudem die Unterstützung seiner Fraktion zu. Volker Scheurell (AfD) sagte, Tylsch sei bisweilen ein „Heißsporn“. Er hoffe, dass er Amt und Würde nun Rechnung trage.

Von den Linken gab es rote Rosen, von der SPD kein Geschenk: „Nicht zu viel Vorschusslorbeeren“, erklärte Reinhard Rauschning. Ein Buch hingegen hatten die Grünen parat. Eines, in dem es um den bayerischen Regierungschef Markus Söder geht. „Spaß an der politischen Rede haben Sie ja, gut im Organisieren sind Sie auch“, bemerkte Reinhild Hugenroth dazu. (mz)