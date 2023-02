Der Hausherr überraschte die Täter. Die griffen ihn daraufhin mit einem Schraubenschlüssel an. Zu welchen Strafen die beiden nun vom Gericht verurteilt wurden.

Diebe versuchen einen Carport in Kemberg zu stehlen

Wittenberg/MZ - Nichts weniger als ein kompletter Carport war das Ziel von zwei Dieben, die in der Nacht des 21. Aprils 2018 zu einem Wohngrundstück in Kemberg aufbrachen. Eine Nachbarin bemerkte jedoch gegen 23 Uhr, dass sich zwei Unbekannte mit Werkzeug an dem Unterstand zu schaffen machten und verständigte den Hausherrn.