Aus geparkten Autos in der Region wurden in den letzten zwei Wochen Teile der Abgasanlage ausgebaut. Die Polizei hofft auf Hinweise.

Wittenberg/MZ - Die Wittenberger Polizei sucht nach einer Serie von Katalysatoren-Diebstählen nach Hinweisen auf die Täter. Seit vergangener Woche Montag seien im Kreis insgesamt neun Katalysatoren aus geparkten Autos entfernt worden, heißt es in einer Mitteilung. Zuletzt waren die Diebe wohl in der Nacht vom Sonntag auf Montag unterwegs. In der Emmy-Schacht-Straße in Wittenberg war der Katalysator von einem Opel getrennt worden. Die Tatzeit soll zwischen 19 und 5.45 Uhr gelegen haben.