Gleich drei Mal schlagen Diebe am Wochenende in Coswig zu. Ein Zusammenhang kann nicht ausgeschlossen werden.

Coswig/MZ. - Nach aktuellen Ermittlungen kam es in den frühen Morgenstunden des 3. Februar auf einem Firmengelände an der Roßlauer Straße in Coswig zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls durch unbekannte/n Täter.

So wurden mittels unbekanntem Werkzeug mehrere Tore beschädigt, sodass es dem/den Täter/n gelang, sich Zutritt zu einer Werkshalle zu verschaffen. Durch einen Mitarbeiter konnten bislang jedoch weder Sachschaden noch ein eventueller Stehlschaden beziffert werden. Die Ermittlungen dauern an, Hinweise auf den/die unbekannten Täter gibt es bislang nicht. Des Weiteren wurde, vermutlich im selbigen Zeitraum, versucht in ein anderes Firmengebäude der Roßlauer Straße in Coswig einzudringen. Hierbei gelang es unbekannten Täter/n jedoch nicht, sich Zutritt zum Gebäude zu verschaffen. Der Sachschaden ist bislang ebenfalls nicht bezifferbar. Im Zeitraum vom 2. Februar gegen 13 Uhr bis zum 3. Februar gegen 12:30 Uhr, wurde in der Roßlauer Straße in Coswig ein Mercedes-Benz Sprinter durch unbekannte Täter angegriffen. Dabei gelang es dem/den Täter/n in das Fahrzeug einzudringen und diverse darin befindliche Werkzeuge zu entwenden. Hinweise auf den/die Täter gibt es nach aktuellen Erkenntnissen noch nicht.

Ein Zusammenhang zu den anderen Einbrüchen kann nicht ausgeschlossen werden. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. In allen drei Fällen wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.