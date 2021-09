Wittenberg/MZ - Am Samstag gegen 22.45 Uhr ist die Feuerwehr am Karl-Liebknecht-Platz in Piesteritz wegen eines ausgelösten Brandmelders im Einsatz gewesen.

Während der Begehung wurde laut Polizei der Zündschlüssel eines Einsatzfahrzeuges aus dem Zündschloss entwendet. Ein Strafverfahren ist eingeleitet.