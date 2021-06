„Die Zöllner“ in Bad Schmiedeberg

Bad Schmiedeberg - Der Pfarrgarten in Bad Schmiedeberg wird regelmäßig zu einer Bühne für Künstler und Sänger. Am vergangenen Wochenende spielten dort Ilka Posin und Heike Becker einen bunten Mix aus selbst geschriebenen Liedern und Coversongs. Am heutigen Freitag um 19.30 Uhr wird den Besuchern im Garten vom „Duo Infernale“ eingeheizt. Die Vollblutmusiker Dirk Zöllner und André Gensicke präsentieren eine ständig wechselnde Zusammenstellung ihrer Songs in der Urform - nur mit Klavier und Gitarre.

In der Ankündigung heißt es, der Pfarrgarten in Bad Schmiedeberg biete den Musikern eine wundervolle Bühne, um auch kleine Anekdoten aus mehr als 30 Jahren Bühnenkarriere zum Besten zu geben. (mz)