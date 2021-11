Die Wochenend-Tipps für den Kreis Wittenberg

Wittenberg/MZ - Dem verregneten Donnerstag soll zwar ein etwas unbeständiges Wochenende folgen. Aber das Wetter dürfte Ausflüge nicht verhindern, zumal die hier vorgeschlagenen Ziele meist überdacht sind.

1. Tierisches Reinsdorf

- Blaue Wiener, Deutsche Großsilber, Rheinische Schecken oder Farbenzwerge. Die Namen der Kaninchenrassen sind schon beeindruckend. Die Tiere, die dazu gehören, ebenso. Bestaunt und gern auch begutachtet werden können rund 85 Kaninchen am Wochenende in Reinsdorf. „Wir sind froh, dass wir wieder eine Ausstellung durchführen können“, freut sich Siegfried Trenkhorst, der Vorsitzende des Rassekaninchenvereins G399 Reinsdorf-Dobien. Auch in diesem Jahr werden weniger Tiere als sonst präsentiert. Aber die aktiven Züchter, rund ein Dutzend und dabei eine Jugendzüchterin, wollen gern ihre Tiere zeigen, die am Freitag auch fachmännisch bewertet werden. Trenkhorst, der selbst Großchinchilla zeigen wird, kündigt eine kleine Verlosung an, außerdem werde es Kuchen, Kaffee und andere Getränke geben. „Wir freuen uns über viele interessierte Besucher“, sagt er. Die Vereinsmitglieder möchten ihr Hobby vorstellen und gern auch die Liebe zum Tier wecken. Deshalb ist jeder Tierfreund gern gesehen im Vereinsheim in der Reinsdorfer Lindenstraße 1a.

2. Kreatives Roßlau

- Kreationen aus den Bereichen Modeschmuck und Perlen, Dekorationen, Floristik, Papierobjekte, Keramik, Filz, Malerei, Manga, Steinfiguren, Klöppelarbeiten und vieles andere aus dem Bereich Kreatives bestimmt an diesem Wochenende in Roßlau das Bild auf der Wasserburg. Die Mitglieder der Kreativwerkstatt, die die letzten beiden Jahre in ihren Werkstätten fast ohne Besucher verbracht haben, können bei ihrem vorweihnachtlichen Markt zeigen, was ihnen „so eingefallen“ ist. Über 20 Hobbykünstler und Kunsthandwerker aus Dessau-Roßlau und Umgebung präsentieren vom heutigen Freitag an bis zum Sonntag die Vielfalt ihres Könnens. Die Mitwirkenden freuen sich auf anregende Gespräche mit den Besuchern, den Austausch zu Basteltechniken, Materialien und Design. Sie laden natürlich auch ein zum Stöbern und Kaufen, denn mit Blick auf den Advent findet sich vielleicht eine schöne Dekoration und mit dem Gedanken an das Weihnachtfest ein Geschenk für den Gabentisch, das dann ein Unikat ist.

Der Markt auf der Wasserburg öffnet am heutigen Freitag von 15 bis 18 Uhr, am Sonnabend und Sonntag jeweils von 11 bis 18 Uhr. Die Ritterklause und der Förderverein der Burg sorgen für das leibliche Wohl.

Der Eintritt ist frei, eine Spende erbeten. Einlass erfolgt nach den Hygieneregeln des 3-G-Modells. Mitgebrachte Selbsttests können am Einlass unter Aufsicht durchgeführt werden.

3. Musikalisches Rotta

Im Kuhstall der Rottaer Gassmühle interpretiert Karl Neukauf am Sonnabend, ab 18 Uhr, Lieder von Udo Jürgens. Neukauf ist Musiker (Klavier, Gitarre, Bass, Schlagzeug und Sitar) und Liederschreiber in der Gattung „Neue Berliner Chansons“. Er wirke in seinem Programm „Karl trifft Udo“ nicht als Imitator. Stattdessen dringe der Chansonnier zum Kern der zeitlosen Songs vor, heißt es in der Ankündigung. Er bringe ihre Tiefe und ihren kritischen Witz nur mit seiner Stimme und dem Klavier, begleitet von Ilka Posin an der Perkussion, zum Funkeln. Lieder wie „Lieb Vaterland“, „Die Leute“ oder „Wenn der letzte Vorhang fällt“ zeigen Udo Jürgens als feinen Gesellschaftskritiker, wachen Zeitgenossen und behutsam Mahnenden, ohne seinem Publikum als Moralapostel entgegenzutreten. Neu arrangiert zeigen Lieder wie „Griechischer Wein“ und „Ich war noch niemals in New York“ Udo Jürgens als den sensiblen, brillanten Geschichtenerzähler, der er war.

Es gilt die 2G-Regel. Der Eintritt ist frei. Spenden werden im Hut gesammelt. Einlass eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn.

4. Tanzendes Wittenberg

Tanz-Befehl ist eine Mega-Party in der Exerzierhalle überschrieben, zu der am Sonnabend eingeladen wird. „Wir haben die Genehmigung für unsere erste Veranstaltung nach fast 18 Monaten Tanz-Abstinenz erhalten“, heißt es in der Ankündigung. Und: „Die Veranstalter der Lutherstadt schließen sich zusammen und möchten für euren ersten Muskelkater, ausgelöst vom Nacht-Durchtanzen, verantwortlich sein.“ Als Live-Band sind die Party Shakers zu erleben, dazu kommt DJ Tommes.

Einlass ab 20.30 Uhr. Es gilt die 2G-Regel, der Ausweis, die Covpass App sowie die Luca App sollten gleich beim Einlass bereit gehalten werden. Tickets ab 18,02 Euro