Die Wochenend-Empfehlungen für den Kreis Wittenberg

Wittenberg/MZ - Gar manche Empfehlung hat es in dieser Woche schon gegeben rund um das Reformationsfest. Es wird wieder etwas zu erleben geben in der Lutherstadt. Ganz ohne Wittenberg soll es hier zwar nicht abgehen. Doch wem es zu viel Trubel zu werden droht, dem seien einige andere Angebote unterbreitet. Zumal sich für manches, was man sich schon immer mal vorgenommen hat, das bevorstehende Wochenende die letzte Chance bietet.

1. Gartenreich - Bevor Schlösser schließen:

Die letzte Chance betrifft zum Beispiel die Schlösser im Gartenreich Dessau-Wörlitz, denn die begeben sich mit Halloween in die Winterruhe. Besucher können zum Beispiel die bedeutenden Exponate der Südsee-Ausstellung in Wörlitz erleben oder der neapolitanischen Atmosphäre der Insel „Stein“ im Wörlitzer Park nachspüren. Eine Tour lohnt sich jedoch auch danach noch: Alle Gärten und Parks des Gartenreiches sind gerade im Herbst einen Besuch wert.

2. Torgau: Bevor sich die Ausstellung wandelt:

Auch nur noch bis zum Reformationstag geöffnet ist im Schloss Hartenfels in Torgau die Sonderschau „Verlorene Orte. Braunkohleabbau und Strukturwandel im Delitzscher Revier“. Diese kann bis einschließlich Sonntag jeden Tag von 10 bis 18 Uhr besichtigt werden.

3. Dessau: Bevor der Doppeldeckerbus in die Garage fährt:

Die letzten Chancen zu Dessau-Stadtrundfahrten im Doppeldeckerbus in dieser Saison gibt es am Sonnabend und Sonntag. Jeweils um 13 und um 15 Uhr startet ab dem Bushalt am Bauhaus-Museum die große Tour durch die Bauhausstadt. Wer mitfahren möchte, erhält Tickets zu je 15 Euro/ermäßigt 13 Euro, in der Dessauer Touristinformation, in den Reisebüros von Heinrich Reisen und beim Busfahrer vor Ort. Am 31. Oktober, passend zu Halloween, wird ab 17 Uhr zusätzlich eine Kriminaltour angeboten. Es werden Orte angesteuert an denen Mörder, Diebe und Betrüger in der Stadt einst ihr Unwesen trieben. Los geht es ab Hauptbahnhof, Bussteig D.

Karten für zwölf Euro pro Person können unter 0340/ 85 92 23 84 bestellt oder am Tag selbst auf gut Glück beim Busfahrer vor Ort erworben werden. Kinder fahren kostenlos mit.

4. Köthen - Bevor sie wieder ins Kino kommt:

Nur an diesem Sonntag um 16 Uhr liest Winnie Böwe im Veranstaltungszentrum im Schloss Köthen Texte und Gedichte von Frauen über Frauen. Emanzipation, Muttersein und tiefe Gefühle sind die Themen des musikalisch-literarischen Nachmittags, bei dem Winnie Böwe von Pianistin Tatjana Litwin am Klavier begleitet wird. Winnie Böwe, Jahrgang 1973 und gebürtige Hallenserin, ist Theater- und Filmschauspielerin und klassisch ausgebildete Sopranistin. Ihr Erfolgsgeheimnis ist ihre pragmatische, unprätentiöse Art, die dem Publikum vor allem durch ihre TV-Auftritte als selbstbewusste Frau vertraut ist. Kinobesucher kennen Winnie Böwe unter anderem als die patente Frau Martin in Detlev Bucks „Bibi und Tina“-Filmen, 2020 war sie in „Das Vorspiel“ zu sehen, ein Film von Ina Weiße, in dem Winnie Böwe neben Nina Hoss agiert.

Karten für die Veranstaltungen können in der Touristinformation im Schloss, Telefon 03496/70099260, und unter www.schlosskoethen.de im Vorverkauf erworben werden.

5. Wittenberg - Bevor des Festivals letzter Ton verhallt:

Das 16. Wittenberger Renaissance Musikfestival endet am Wochenende mit zwei Konzerten der Wittenberger Hofkapelle und dem Abschlusskonzert mit Capella de la Torre. Am Sonnabend spielt zweimal die Wittenberger Hofkapelle auf. 15 Uhr wird in der Schlosskirche unter dem Titel „Terpsichore: Muse des Tanzes“ die in Vergessenheit geratene Tanzsammlung von Michael Praetorius gespielt. Abends wird 20 Uhr zum Ballgeflüster mit Barbara Cranach und Katharina von Bora ins Lutherhaus und damit ins Wittenberg von 1524 geladen: Die entlaufene Nonne Katharina von Bora muss unter die Haube gebracht werden, da sie seit ihrer Flucht aus Grimma den Cranachs auf der Tasche liegt. Es wird ein vertrauliches Geplänkel vor dem Hintergrund künftiger Weltgeschichte von Barbara Fressner als Katharina von Bora und Silke Wallstein als Barbara Cranach geboten. Sie treten gemeinsam mit Musikern der Wittenberger Hofkapelle in Aktion.

Am Sonntag klingt das Musikfestival unter dem Motto „… und sing und spring ohn alles Leid - Michael Praetorius und die Musik seiner Zeit“ in der Schlosskirche mit Capella de la Torre aus. Das Programm „Praetorius pur“ zeichnet ein differenziertes Bild der musikalischen Vielfalt im frühen 17. Jahrhundert. Neben vokalen Klangfarben präsentieren die Musiker eine Palette instrumentaler Farben von Schalmei, Pommer, Dulzian und Großbasspommer über Posaunen und Cornetti bis hin zu Orgeln und Lauten für den Basso continuo.