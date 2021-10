Die Wochenend-Empfehlungen für den Kreis Wittenberg

Wittenberg/MZ - Nach stürmischen Tagen soll das Wochenende ein freundliches herbstliches werden. Wer einen Ausflug planen möchte und noch kein richtiges Ziel hat, dem seien hier vier Vorschläge für verschiedene Interessenslagen unterbreitet.

1. Für Vogelfreunde - Köthen:

Innerhalb der Literaturreihe „Federlesen“ wird Johanna Romberg mit ihrem Buch „Federnlesen – Vom Glück, Vögel zu beobachten“ am Sonntag, um 16 Uhr im Veranstaltungszentrum im Schloss Köthen erwartet. Romberg stellt ihr 2018 bei Bastei Lübbe erschienenes Buch vor und lädt dabei ein, einen Schatz vor der eigenen Haustür zu entdecken: die heimische Vogelwelt. Dafür muss man nur einen Moment hinhören, denn in Mauervorsprüngen, in Baumkronen, auf Wiesen und auf Fenstersimsen trillert, pfeift und schnarrt es. Im Buch und bei der Lesung begleitet man die preisgekrönte Journalistin ein Jahr lang dabei, wie sie die Welt der fliegenden Genies erkundet. Man lernt, ein Schneehuhn von einem Steinhuhn zu unterscheiden, und erfährt, wie sich aus einer Wolke von Zwitscherlauten das nadelfeine Trillern eines Erlenzeisigs heraushören lässt. Johanna Romberg, Jahrgang 1958, ist Redakteurin und Autorin des Magazins GEO. Für ihre Reportagen wurde sie mehrfach ausgezeichnet. Unter anderem zweimal mit dem Egon-Erwin-Kisch-Preis sowie dem Georg-von-Holtzbrinck-Preis für Wissenschaftsjournalismus.

Karten in der Touristinformation im Schloss, Telefon 03496/70099260, und unter www.schlosskoethen.de im Vorverkauf für 10 Euro, an der Tageskasse für 13 Euro. Es gilt 3G.

2. Für Freunde des Tanzes:

Das Anhaltische Theater lädt am Sonnabend zur „Tanzgala 2021“, einem bewegten und bewegenden Abend mit Orchester, um 16 Uhr in das Große Haus ein. „Quando si è in ballo si deve ballare“ sagt ein italienisches Sprichwort, zu Deutsch etwa: Wenn man auf den Ball geht, muss man auch tanzen. Oder eben: Wer A sagt, muss auch B sagen. Die A-Seite: Pas-de-deux und Solos des russischen Balletts zu Musik von Pjotr I. Tschaikowski, Ludwig Minkus und Igor Strawinsky. Die B-Seite: Tanzgeschichten und –szenen von Schumann, Poulenc, Chopin, Debussy … und so manche launige, originelle oder witzige Choreografie zu nicht immer ganz „klassischer“ Musik. Insgesamt ein runder und unterhaltender Abend, der im „spartenübergrifferprobten“ Theater erstmals auch eine ganz neue Kombination auf die Bühne bringt: Stefano Giannetti lässt auch die Puppe tanzen…

Karten sind an allen Vorverkaufsstellen des Anhaltischen Theaters, im Internet unter www.anhaltisches-theater.de und an der Abendkasse erhältlich. Es gilt 3G.

Wer indes mehr auf Breakdance steht, dem sei mit Dancing Dessau das Internationale Breaking Battle in der Anhalt Arena empfohlen. Am Sonnabend werden ab 18.30 Uhr die besten deutschen Breaker zu sehen sein. No Index, Artform, Double D, High Five, Deadly Danny, Memi, Amigo und Said sind viele der gefragtesten Breaker der aktuellen Szene. Sie alle sind auch Kandidaten für die Olympischen Spiele 2024 in Paris. „Artform“, zum Beispiel, hat sich auch in Europa schon einen Namen gemacht und war bei diversen Wettbewerben vorn dabei, so Zweiter bei den UK BBoy Championchips 2019 und jeweils Erster beim Cypher Kings Outbreak Europe 2016, bei den Kings Of The Streets 2013, beim Graffity Box Summer Jam 2012. Der Breakdancer „Memi“ ist unter anderem fünffacher deutscher Meister im Hip-Hop, elffacher Deutscher Meister im Breakdance und vierfacher Crew-Weltmeister.

Tickets für 10 Euro und 6 (ermäßigt) online unter https://www.ticketmaster.de/ und in den Tourist-Informationen Dessau und Roßlau. Es wird wahrscheinlich eine Abendkasse geben. Es gilt 3G.

3. Für Gartenfreunde - Pouch:

Auch wenn sich die Gartenzeit langsam dem Ende entgegen neigt, gibt es für die Gartenfreunde noch viel zu tun. Inspiration kann man sich da beim Gartenbautag in Pouch holen. Der findet am Sonnabend von 10 bis 14 Uhr im Pfarrhaus statt. Der Schwerpunkt liegt an diesem Sonnabend laut Pressemitteilung auf dem Beerenobst im Garten, seien es Heidelbeeren, Brombeeren oder auch Himbeeren. Matthias Hinz von der Landwirtschaftlichen Fakultät der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg gibt fachkundige Einblicke in Sortenkunde, Anbau, Pflege, Botanik und Abstammung wie auch in biologischen Pflanzenschutz, Ernte, Verarbeitung und Geschmack. Zudem steht er den Interessenten mit Rat und Antwort zur Seite. Um eine Spende für Imbiss und Getränke von zehn Euro wird gebeten.

Für Anmeldungen und Nachfragen zum Tag steht Ingrid Böttcher zur Verfügung unter Telefon 03493/51 04 84 und 0157/37 89 44 64.