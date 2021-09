Die Wochenend-Empfehlungen für den Kreis Wittenberg

Wittenberg/MZ - Das anstehende Wochenende braucht wohl wieder Extra-Spalten im Kalender für Termine. Die reichen von der Ausbildungsmesse über das Landes-Chorfest am Sonnabend bis hin zum Fußball International am Sonntag - alles in Wittenberg. Da könnte aber auch die Bundestagswahl drin stehen. Ist zwar keine Veranstaltung, aber immerhin geht’s in ein Lokal.

Wittenberg - Töpfer- und Bauernmarkt:

Wer sich den Sonntag durch Briefwahl nicht frei geräumt hat, der kann dann ja gleich den Gang zur Wahlurne mit einem anschließenden Bummel über den Töpfermarkt verbinden, falls er noch nicht am Sonnabend dort war oder gern noch einmal hin möchte. Angekündigt ist die Fülle an Keramiken für beide Tage, jeweils von 10 bis 18 Uhr. Wobei es Sonntag um 11 Uhr noch den Töpfermarktgottesdienst gibt, mit Töpferinnen, mit dem Wittenberger Posaunenchor, mit Jugendpastor, Kantor und Pfarrer. Da lässt sich also auch der Kirchgang noch gut mit in den Stadtgang einbinden, zumal der Gottesdienst auf dem Marktplatz stattfinden soll.

Zur gleichen Zeit wird zum Schwenk zum Bauernmarkt mit Künstlerinnen und Kunsthandwerkern eingeladen. Im romantisch dekorierten Cranach-Hof in der Schlossstraße 1 finden die Besucher regionale Spezialitäten. So gibt es unter anderem Öle, Striezel, Honig und frisch vor Ort gebackene Brote. Das Cranach-Café verführt mit dem Duft von selbst gebackenem Kuchen zum Verweilen. Es freuen sich 30 Künstlerinnen, Kunsthandwerker und Anbieter regionaler Spezialitäten auf Käufer und Gucker.

Raben - „Rabensteiner Herbst“ und „Rabener Apfeltage“:

Ebenfalls an beiden Tagen wird das historische Burgfest in Raben gefeiert. Mit dabei sind die Spielleute von „Tanzwut“ als Trio, das Duo „Sack und Pack“, der Kugeljongleur Kelvin Kalvus, die Vogtlandlegende „Ekkehard der Barde“ als Folterknecht Edmund, eine Märchenerzählerin und der Burgführer und Spielmann Ralf der Rabe. Zudem gibt es wieder allerlei Handwerk, ein Bogenschießturnier, Kinderschminken und viele kulinarische Spezialitäten aus Topf, Pfanne und Lehmbackofen. Das Burggastroteam um Marcus Schubert und weitere angereiste Köche werden auch hier für ausgezeichnete Erlebnisse sorgen, verspricht Ralf der Rabe. Die Marktzeiten sind am Sonnabend von 11 bis 19 und am Sonntag von 10.30 bis 18.30 Uhr. Außerdem vereint das Tavernenspektakel von etwa 19.30 Uhr bis gegen 21 Uhr am Samstagabend alle Akteure dieses einzigartigen Festes zu einer unterhaltsamen Show auf dem Burginnenhof. Wer einmal in Raben ist, kann zudem im Naturparkzentrum Hoher Fläming in Raben zu Füßen der Burg Rabenstein die Rabener Apfeltage mit vielen Aktionen für die ganze Familie besuchen. Die Angebote zwischen 11 und 17 Uhr mit Apfelsport, Apfelkino und Wildbienen-Sonderausstellung sind unter http://www.flaeming.net im Internet zu finden.

Rotta - Gassmühlkonzerte:

Gleichsam an zwei Tagen, indes schon am Freitag und am Sonnabend, sind wieder Gassmühl-Konzerte im Veranstaltungskalender. Am heutigen Freitag wird um 19 Uhr das Duo „Que Pasa“ erwartet. Neben Tango Argentino & Latin-Folk-Music aus Süd- und Mittelamerika interpretieren der Gitarrist Frank Kaiser und die Sängerin Claudia Wandt Herzenslieder diverser Genre in spanischer, deutscher, englischer und französischer Sprache und vereinen Songpoesie mit einem Faible für spanische Kadenzen, Jazz, Pop, Gypsy Swing und Chanson.

Am Sonnabend wird der Singer-Songwriter Denny Hertel aus Wittenberg Deutsch-Pop mit selbst komponierten Songs ab 17 Uhr bieten. Noch einmal Musiker der Region sind danach ab 19.30 Uhr mit Peter Hildebrandt und Jörg Dahms als den „Irischen Strolchen aus Wittenberg“ zu erleben. In der Ankündigung dazu heißt es: Peter Hildebrandt studierte Violine in Leipzig und ist seit Jahren ein begeisterter und begnadeter Fiddlespieler für irische und schottische Musik. Vor einiger Zeit entdeckte er das Cello für sich, was gerade bei Balladen eine schöne Bereicherung des Klanges bringt. Er spielt in verschiedenen Bands und ist zudem noch Chorleiter in Bergwitz. Für Jörg Dahms bedeutet der Umgang mit Saiteninstrumenten sein täglich Brot. Er baut und repariert in seiner Wittenberger Werkstatt Geigen und Gitarren und so manch anderes historische Musikinstrument. Zur irischen Musik kam er bereits in seiner Schulzeit. Heute spielt er meist Gitarre und singt, aber auch Mandoline und die irische Rahmentrommel finden ihren Platz in der Band. Neben schnellen Jigs und Reels, der traditionellen irischen Tanzmusik, spielen sie auch Slow airs, Hornpipes und Balladen.