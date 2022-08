Die Wittenberger Lutherstraße feiert sich

Auch in diesem Jahr laden Thomas Merten und Dirk Wald und ihre Helfer wieder zum Spätsommerfest ins Lindenfeld.

Gesellig geht es beim Lutherstraßenfest zu, hier eine Aufnahme von 2018. An diesem Samstag ist es wieder so weit.

Wittenberg/MZ - Sechs Jahre ist es her, da taten sich zwei Enthusiasten zusammen, um in ihrer Straße ein Fest auf die Beine zu stellen. Mit ihren teils prächtigen Gründerzeitbauten ist die Lutherstraße im Wittenberger Lindenfeld zweifellos eine der schönsten der Stadt. Ein Umstand, dem auch beim 6. Lutherstraßenfest, das Thomas Merten und Dirk Wald gemeinsam mit vielen Helfern organisieren, wieder Rechnung getragen werden soll: Die „Villenführung“ mit Thomas Glaubig ist bereits ein fester Bestandteil des Lutherstraßenfestes, sie beginnt um 15 Uhr. Die gesamte Veranstaltung an diesem Samstag, 3. September ist für 13 bis 22 Uhr angesetzt.