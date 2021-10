Die wichtigsten Fußballspiele des Kreises Wittenberg am Wochenende

Primus Irxleben reist in Kemberg mit Bundesliga-Trainer an. Piesteritz und Elster spielen in Magdeburg. Trebitz fährt zum Spitzenspiel nach Ilsenburg.

Wittenberg/MZ - In den beiden Staffeln der Fußball-Verbandsliga steht am Samstag ab 15 Uhr der Rückrundenstart auf dem Programm. Zeitgleich wird in der Landesliga der siebte Spieltag ausgetragen.

Fortuna Magdeburg- Piesteritz

Beim FC Grün-Weiß Piesteritz fällt die Halbzeit-Bilanz in der Nord-Staffel nicht unbedingt positiv aus: Schlusslicht punktgleich mit dem Vorletzten Barleben (jeweils vier Zähler). Blickt der Fan im Zusammenhang mit der Bildung der Abstiegsgruppe in den Süden, scheint im Kampf um den Klassenerhalt noch vieles möglich. Kelbra (drei) und Farnstädt (fünf) haben hier die größten Sorgen. Allerdings ist das Reglement nicht unbedingt ein Freund der Volkspark-Elf. In der Ausschreibung heißt es: „Die Abstiegsrunde spielen die Tabellenfünften bis -zehnten der beiden Qualifikationsstaffeln aus. Die Punkte und Tore, die in den direkten Duellen mit den in der Abstiegsrunde beteiligten Mannschaften in der Qualifikationsrunde erzielt wurden, werden in diese mitgenommen. Die Abstiegsrunde wird mit Hin- und Rückspiel ausschließlich gegen die Mannschaften der jeweils anderen Qualifikationsstaffel gespielt.“

Im Klartext: Im Kampf gegen den Abstieg steht Piesteritz immer noch bei Null, weil gegen Spitzenreiter Dessau 05 und gegen den Dritten Bitterfeld-Wolfen gepunktet wurde. Diese starken Leistungen und Resultate fallen aus der Wertung. Und jetzt geht es zum Vierten - zu Fortuna Magdeburg. Die Gastgeber stehen unter Druck. Sie wollen sich das letzte Ticket für die Meisterrunde unbedingt sichern. Die Platzherren sind aber auch wegen ihrer starken Vorstellung im Volkspark beim 2:0-Sieg der klare Favorit. Die Piesteritzer können in dieser Partie befreit aufspielen, weil ein weitere Niederlage an der Ausgangssituation nicht das Geringste ändert. Selbst ein Sensationssieg ist nur von Wert, wenn die Fortuna mit dem angestrebten Sprung in die Aufstiegsrunde scheitert. Eintracht Elster - sicher auf Rang zwei - spielt zeitgleich ebenfalls in Magdeburg, und zwar bei den Preussen.

Kemberg - Irxleben

In der Landesliga ist die Fußball-Welt noch eine einfache. Da werden keine Ergebnisse gestrichen. Jedes Tor und jeder Punkt zählt. Und so haben die Kemberger schon jetzt sechs Punkte Vorsprung vor dem Abstiegsplatz. Allerdings will die Elf von Coach Marvin Richter mehr als nur um den Klassenerhalt spielen. Das soll jetzt Spitzenreiter Irxleben zu spüren bekommen. „Wir haben gut trainiert. Die Spieler freuen sich auf die Partie. Wir wollen den Tabellenführer ärgern“, sagt Cheftrainer Richter. Doch der Primus überlasst nichts dem Zufall. In der Vorwoche beim wichtigen 5:2-Erfolg der Kemberger in Niederndodeleben - das Personal steht für Samstag laut Richter praktisch unverändert zur Verfügung - weilten Irxlebener unter den Zuschauern. „Wir haben Irxleben auch zwei Mal beobachtet“, sieht Richter im Duell der Spione den Vorteil bei den Platzherren. Und es gibt noch so ein sportlich brisantes Duell. Der Kemberger Luca Born ist mit seinen sieben Treffern der drittbeste Torjäger der Staffel und trifft mit Tobias Herrmann aus Irxleben auf die Nummer eins der kompletten Landesliga. Doch der eigentliche Star der Gäste sitzt auf der Bank. Steffen Rau bringt Erfahrungen aus der Ersten Bundesliga mit. Der 51-Jährige war 2018 unter Bernd Hollerbach Co-Trainer beim Hamburger SV. Sein größter Erfolg war der Aufstieg mit Werder Bremen in die Erste Bundesliga der Frauen.

Ilsenburg - Trebitz

Auf einen Ausrutscher der Irxlebener hoffen auch die Trebitzer, die nach dem spielfreien Wochenende zum Spitzenspiel nach Ilsenburg - „Das ist eine Momentaufnahme“, so der Trebitzer Trainer Matthias Kleffe -, reisen. Auch diese Partie ist eine Premiere. Beide Teams kennen sich überhaupt nicht. „Wir haben uns informiert“, sagt Kleffe, der seine Kontakte spielen lassen hat. Das Ziel sei klar. „Wir wollen etwas mitnehmen“, sagt der Trainer. Die Gastgeber treffen als Tabellendritter auf den Vierten.