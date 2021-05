Die Vorzeigestraße in Wittenberg

Die Lutherstadt wächst und wird grün. Etwa 190.000 Euro sind in die Pflanzung einer Grünachse in der Erich-Mühsam-Straße geflossen. Was jetzt neu ist.

- Nicht mehr verstecken muss sich die Erich-Mühsam-Straße in Wittenberg. Denn die Zeiten von tristen Betonfahrbahnen und karg bepflanzten Seitenstreifen sind vorbei: Die Lutherstadt setzt nun auf großflächige Grünanlagen, Baumtore sowie kleine Bodendecker und Hecken. Erst vor wenigen Wochen wurden dort die etwa 190.000 Euro teuren Pflanzarbeiten beendet. Ein Ergebnis, das sich sehen lassen könne, findet Wittenbergs Oberbürgermeister Torsten Zugehör (parteilos). Die Straße ist nämlich nicht nur grüner geworden - sie erhielt im vorigen Jahr eine neue Fahrbahn, großzügige Parkbuchten und einen breiten Gehweg.

An Kampagne beteiligt

Für den Ausbau der Straße mussten Kosten in Höhe von 2,1 Millionen Euro aufgewendet werden. Schon zu Beginn der Baumaßnahme wurde der Schwerpunkt auf das Erschaffen einer Grünachse gelegt. Denn die Erich-Mühsam-Straße ist Teil des Labeling-Verfahrens „Stadtgrün naturnah“. Dieses Bundesprogramm zeichnet vorbildliches Engagement in Sachen naturnahe Grünflächengestaltung aus und macht dies bundesweit sichtbar. An dieser Kampagne beteiligt sich auch die Lutherstadt und schickt die neue Vorzeigestraße ins Rennen.

Gute Chancen auf die Label-Vergabe im Herbst hat die Straße: Sie kann mit 89 gepflanzten Bäumen, 760 Metern Hecke sowie etlichen Quadratmetern an Stauden und Bodendeckern punkten, ebenso mit einer Allee Scharlach-Kirschen. Wie der Straßenbauleiter Steffen Dick berichtet, verliefen die dortigen Pflanzarbeiten ohne jegliche Zwischenfälle. „Wir hatten den Auftrag, es soll hier möglichst grün werden. Das haben wir, wie man sieht, umgesetzt.“ Eng in die Abstimmungen zur Gestaltung eingebunden waren der Entwässerungsbetrieb, die Stadtwerke, Wittenberg-Net sowie die Wohnungsbaugesellschaften „Wiwog“ und „WBG“. „Sie waren uns wirklich eine große Stütze“, erklärt Dick.

Nicht ganz so grün sieht es im Moment entlang der Friedhofsmauer aus. Ein etwa anderthalb Meter breiter Schotterstreifen ziert den Gehwegrand. Das sei allerdings nur vorübergehend so, sagt die Landschaftsplanerin Anett Paul und zeigt auf eine Grafik. Tatsächlich soll hier eine Blühwiese entstehen. Zwischen dem Schotter befinden sich Samen, die in den nächsten Monaten und bei wärmeren Temperaturen austreiben. „Es ist ein erster Versuch, um auch an trockenen Standorten etwas wachsen zu lassen“, erklärt Anett Paul. Darüber hinaus sei die Blühwiese pflegeleicht und leiste einen wertvollen Beitrag zur Insekten- und Artenvielfalt.

Kaum Leerstand

Wie Oberbürgermeister Torsten Zugehör am Freitag berichtete, gehöre Wittenberg West zu den Gebieten der Städtebauförderung. Bereits im Jahr 1990 habe man den Fokus auf die Modernisierung, Quartieraufwertung sowie den Ersatzneubau gelegt. Das zahle sich aus: Der Wohnungsleerstand in Wittenberg West lag Ende 2017 bei gerade einmal drei Prozent - bedingt durch das preisgünstige Wohnen, die gute Versorgung und nicht zuletzt die großflächige Grünanlagengestaltung, die am 13. April in der Erich-Mühsam-Straße abgeschlossen wurde.