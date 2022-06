Die unsichtbare Baustelle unter Wittenberg

Wittenberg - Kanarienvögel kommen nicht zum Einsatz. Da bietet die Technik andere Möglichkeiten, um unter Tage Sicherheit zu gewährleisten. Und eine Untertage-Baustelle ist es in der Tat, auf der hier am Tourismus-Hotspot Schlosskirche weitgehend unbemerkt gearbeitet wird. Einstieg neben der Thesentür, zwei Lüftungsöffnungen entlang der Schloss-Straße und Absperrgitter um die Baustelle für einen Zugangsschacht auf der Westseite der Schlosswiese - mehr bekommt die Öffentlichkeit nicht mit von dem, was da im Untergrund vor sich geht. Ach doch, die Bäche sind leer, sie werden wie berichtet während der Sanierung des Wallgrabengewölbes umgeleitet. Der Bau führt Wasser aus der Stadt in die Elbe ab, seit Jahrhunderten.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<