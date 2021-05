Die U18-Wahl in der Kemberger Schule

In der Kemberger Ganztagsschule dürfen Schüler bei der Juniorwahl ihre Stimme abgeben. Wie sie sich darauf vorbereitet haben.

Kemberg - Echte Wahlkabinen, Urnen und Stimmzettel: In der Ganztagsschule „Ernestine Reiske“ in Kemberg konnten Schüler am Freitag den Wahlvorgang aktiv miterleben. Die Sekundarschüler im Alter von 14 bis 16 Jahren wagten zum ersten Mal den Gang zur Urne, um - probeweise - ihre Kreuzchen bei der Juniorwahl zu setzen. Diese Entscheidung nimmt zwar keinen Einfluss auf die Landtagswahl, aber die Juniorwahl dient dazu, die Jugendlichen im Unterricht auf den Wahlakt vorzubereiten. „Unseren Schülern scheint es zu gefallen. Bisher liegt die Wahlbeteiligung bei 100 Prozent“, freut sich Direktor Jürgen Preuschoff.

Gut vorbereitet

Schnell und souverän setzten die Schüler ihre Kreuze auf den Wahlzetteln und warfen sie anschließend in die Wahlurne. Es dauerte nicht eine Minute, schon waren sie fertig und die nächsten konnten hinter der Trennwand Platz nehmen. Unterstützt wurden sie von den Schüler-Wahlhelfern Cecile Strempel und Kenneth Schmelzer. „Es war eine Art Generalprobe, denn ich werde am 6. Juni zur Wahl gehen und einen neuen Landrat wählen“, berichtet Annemarie Baumbach. Mit ihren 16 Jahren hat sie bereits ein Alter erreicht, um auf kommunaler Ebene wählen zu dürfen. Die Neuntklässlerin berichtet: „Ich fühle mich gut darauf vorbereitet.“

Zu verdanken ist das unter anderem Carmen Apelt. Die Kemberger Sozialkunde-Lehrerin hat ihre Schüler fit für die Wahlen gemacht. „Ich finde es sehr wichtig, die Schüler schon in jungen Jahren an das Thema Wahlen heranzuführen. Die Juniorwahl ist eine geeignete Gelegenheit, das Wahlverhalten auszutesten“, erklärt Apelt. Im Unterricht wurden die Sekundarschüler bereits mit Politik und den einzelnen Parteien sowie deren Wahlprogrammen vertraut gemacht.

„Den Wahl-O-Mat haben wir natürlich auch getestet“, sagt die Lehrerin. Dieses internetbasierte Programm soll den zukünftigen Erstwählern eine Orientierungshilfe bieten. Daher ist es gerade für unentschlossene Schüler eine gute Methode, die 2021 zur Wahl stehenden Parteien mit den eigenen politischen Standpunkten zu vergleichen.

Dass sich junge Menschen nicht für Politik und Parteien interessieren, würde Carmen Apelt nicht behaupten. „Es gibt zwar einige, die setzen sich damit wirklich wenig auseinander, doch die Mehrheit ist neugierig, stellt viele Fragen und weiß über das aktuelle Geschehen Bescheid.“ Vor kurzem führte sie im Unterricht eine Diskussion über die Partei Bündnis 90/Die Grünen.

„Die Grünen haben bundesweit einen großen Aufschwung erlebt. Ich wollte erfahren, wie unsere Schüler zu der Partei stehen“, sagt Apelt. Mit den Antworten hätte sie nicht gerechnet. Tatsächlich seien laut Apelt nur wenige Schüler bereit, die ökologisch und sozial nachhaltige Partei zu wählen. „Die Schüler lieferten Argumente wie: Sie wollen den Diesel verbieten und den Kraftstoff teurer machen“, sagt Apelt.

Auszählung am 4. Juni

Gespannt ist die Sozialkunde-Lehrerin, wie das Ergebnis der diesjährigen Juniorwahl an der Kemberger Ganztagsschule ausfallen wird. Am kommenden Freitag werden diejenigen Schüler, die zur ersten Runde nicht anwesend waren, die Wahl nachholen. (mz)