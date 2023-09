Kevin Pachaly ist zurück in seinem Heimatverein. Die Coswiger Sieben schlägt Landsberg überraschend deutlich mit 33:22.

Die Tränen in der Stadtsporthalle sind getrocknet

Trotz Roter Karte: Starkes Handball-Comeback in Coswig

Kevin Pachaly setzt sich am Kreis energisch durch. Bei seinem Comeback für Coswig trifft er vier Mal.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Coswig/MZ - Die Zuschauer in der Coswiger Stadtsporthalle erheben sich am Samstagabend 30 Sekunden vor dem Abpfiff und feiern ihre Sieben frenetisch. Die Gastgeber gewinnen überraschend deutlich gegen Landsberg 33:22 (15:13). Das ist ein starker Auftakt in die Saison der Verbandsliga der Handball-Männer. Trainer Sven Schiller spricht von einer „geschlossenen Mannschaftsleistung“ und möchte keinen Akteur extra hervorheben.