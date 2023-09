In der Stadtkirche Wittenberg werden neue Notfallseelsorger vorgestellt. Wie viele sie sind, was sie leisten und wie ihre Arbeit von Einzelnen gewürdigt wird.

Superintendentin Gabriele Metzner (rechts) hat im Rahmen einer Andacht am Donnerstagabend in der Stadtkirche Wittenberg neue Notfallseelsorger sowie deren neue Teamleitung eingeführt. Teamleiterin ist Theresa Pabst-Clemens (links).

Wittenberg/MZ - Sie werden zu Unfällen hinzugerufen und begleiten Polizeibeamte beim Überbringen von Todesnachrichten. Sie gehen in Familien nach unerwarteten Sterbefällen, nicht selten auch nach Suizid. Sie sind, so sich diese zutragen, auch bei Großschadensereignissen im Einsatz und kümmern sich ebenso um Einsatzkräfte. Die Rede ist von Notfallseelsorgern, von Leuten wie Theresa Pabst-Clemens, die sagt: „Wir kommen als Menschen zu Menschen in der Not.“