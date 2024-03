In Wittenberg wurde eine mögliche Verschiebung der Landesgartenschau in Wittenberg besprochen. Geplant ist sie für 2027. MZ-Reporter Paul Damm hält eine Verschiebung der Laga für sinnvoll.

„Die Stadt macht es sich unnötig schwer“ - Ein Kommentar zur Landesgartenschau in Wittenberg

In Wittenberg soll 2027 eine Laga stattfinden.

Wittenberg/MZ - Der Lutherstadt sitzt derzeit nicht nur die Zeit im Nacken; auch plagt sie die Unsicherheit, ob die dringend benötigten Fördermittel überhaupt bewilligt werden. Nicht grundlos sprach Oberbürgermeister Zugehör von einer Art „Schockstarre“ in den Ministerien. Daher ist die Frage aus dem Beirat nicht unbegründet: Muss die Gartenschau auf Biegen und Brechen unbedingt im Jahr 2027 sein?

Warum macht es sich die Arbeitsgruppe zur Laga 2027 so unnötig schwer? Eine Verschiebung angesichts der ungewissen finanziellen Lage könnte vernünftig sein. So müssten in erster Linie keine schon ausgearbeiteten Pläne voreilig verworfen werden, nur, um eine abgespeckte Variante durchzusetzen, wenn die Fördermittel geringer ausfallen sollten. Würde es aufgrund der Unwägbarkeiten nicht sinnvoller sein, pragmatisch zu handeln, als stur daran festzuhalten?

Einen weiteren Vorteil würde eine Terminverschiebung in Hinblick auf die Landesgartenschau 2027 im brandenburgischen Wittenberge bieten: Man erspart sich den Ärger der Besucher, die ihr Navi falsch programmiert haben.