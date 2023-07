In einer Serie nimmt die MZ in loser Folge Veränderungen in Innenstädten und Gemeinden in den Blick. Diesmal: Die Saftbar „Bio-Vitamin“ öffnet.

Wittenberg/MZ - -Knackige Früchte bis an die Decke. Schon die Schaufenster von „Bio-Vitamin“ in Wittenbergs Innenstadt machen klar: Hier dreht sich alles um Vitaminbomben. Inhaber Ahmad Alnejres steht hinter dem Tresen. Der Duft frischgepresster Orangen liegt in der Luft, während er mit verschiedenen Obstsorten jongliert und in wenigen Handgriffen einen erfrischenden Saft für seinen Kunden zusammenstellt. „Frisch zubereitet, lecker und ohne Zucker“, sagt der Unternehmer voller Stolz und gießt den orange-gelben O-Saft in ein Cocktailglas.