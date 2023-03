Ein besonderes Handballspiel in Wittenberg

wittenberg/MZ - Das nächste Spiel ist immer das schwerste. Marco Hüls, Trainer vom SV Grün-Weiß Wittenberg-Piesteritz, muss nicht ins berüchtigte Phrasenschwein einzahlen. Er warnt vor dem Derby-Erfolg gegen Radis schon vor dem HSV Magdeburg. Das Team aus der Landeshauptstadt wird am Samstag ab 18.30 Uhr in der Stadthalle zum Punktspiel in der Sachsen-Anhalt-Liga der Männer erwartet. „Wir gehen die Aufgabe ganz entspannt und locker an“, sagt HSV-Spieler Michael Jahns.