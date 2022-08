In der Coswiger Friederikenstraße konnte ein neues Mietobjekt gefunden werden.

Coswig/MZ - Es gibt endlich auch mal gute Nachrichten zum Thema Coswiger Innenstadtentwicklung. Die Post DHL Filiale, die sich derzeit noch in der Schlossstraße in Marktplatznähe befindet, wird sich zwar wie berichtet von der Bundesstraße verabschieden, bleibt aber am Standort und wird sozusagen nur um die Ecke ziehen.