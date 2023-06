Wittenberg/MZ - Seit vergangenem Montag, dem 26. Juni, wird der 61-jährige Wolfgang Hase aus Lutherstadt Wittenberg vermisst.

Der Vermisste, wohnhaft in der Straße Mittelfeld, wurde zuletzt gegen 07:45 Uhr des 26.Juni im Bereich des Teucheler Weges gesehen und ist seitdem unbekannten Aufenthalts, teilt das Wittenberger Polizeirevier mit.

Wolfgang Hase aus Wittenberg wird vermisst. (Foto: Polizei)

Hase ist der Polizei zu Folhge gesundheitlich eingeschränkt und bedarf der Medikamenteneinnahme. Aktuell liegen Hinweise vor, dass sich der Gesuchte im Bereich Magdeburg aufhalten könnte.

Zur Personenbeschreibung liegen folgende Angaben vor: Er ist 1,78 Meter groß und von kräftiger Gestalt. Er hat kurze graue Haare und einen Vollbart. Bekleidet sei er mit dunkler Jogginghose, T-Shirt und Badelatschen. Die Füße sind möglicherweise mit einem Verband versehen. Außerdem führt er zwei blaue Krücken mit sich.

Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten bisher nicht zum Auffinden der vermissten Person. Deshalb bittet die Polizei nun die Bevölkerung um Mithilfe. Hinweise zum Aufenthalt des Vermissten sollen an das Polizeirevier Wittenberg unter der Tel. 03491/46 90 oder per E-Mail an [email protected] sowie an jede weitere Dienststelle gerichtet werden.