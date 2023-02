TuS-Sieben ist bereit, Schrittmacherdienste im Meisterkampf gegen Spitzenreiter Oebisfelde zu leisten. Aber auch der SV Grün-Weiß Wittenberg-Piesteritz muss im Topspiel in Calbe liefern.

Gastgeber in Gräfenhainichen wollen den Tabellenführer im Handball stürzen

wittenberg/MZ - Das Fernduell zwischen Oebisfelde und dem SV Grün-Weiß Wittenberg-Piesteritz um den Titel in der Sachsen-Anhalt-Liga verspricht am Samstag Dramatik. Radis hat nach gefühlten Ewigkeiten wieder ein Heimspiel und empfängt in der Gräfenhainichener Sporthalle Lindenallee ab 18 Uhr Tabellenführer Oebisfelde. „Ich bin Radis-Fan“, outet sich SV-Manager Patrick Pusch, der beim Lokalrivalen nicht wirklich beliebt ist, und fügt hinzu: „Für das eine Spiel.“