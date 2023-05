Der Landespolitiker Thomas Lippmann (Die Linke) kündigt Widerstand gegen die Schulfusion in Wittenberg an.

Wittenberg/MZ - Die Fusion der Wittenberger Gymnasien ist in aller Munde. Am Dienstag besuchte Landrat Christian Tylsch (CDU) die Lehrerkonferenz am Lucas-Cranach-Gymnasium und beantwortete Fragen. Für Mittwoch organisiert das Jugendforum eine große Veranstaltung zum Thema. Widerstand gibt es aus der Landespolitik: „Wir werden gegen die Fusionspläne mobilisieren“, kündigt Thomas Lippmann (Die Linke) an.