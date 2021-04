Die Inzidenz überschreitet den Wert von 165

Wittenberg/MZ

- Die Zahlen gehen weiter nach oben, sowohl was die Neuinfizierten betrifft als auch den Wert der Sieben-Tage-Inzidenz. Der lag am Mittwoch nach Berechnungen des Robert-Koch-Institutes bei 169. Was bedeutet, dass der Schwellenwert von 165 überschritten ist. Um Konsequenzen zu haben - Schließung der Schulen, Notbetreuung - müsste die Inzidenz allerdings an drei aufeinander folgenden Tagen über 165 liegen. Das bleibt abzuwarten. Aktuell wurden 49 Neuinfizierte gezählt.

Unterdessen gehen die Impfungen voran, wenn auch nicht schnell genug. Am Mittwoch war von 25.572 Erst- und von 7.449 Zweitimpfungen die Rede. Etwa 15 Prozent erfolgen in Arztpraxen, 85 Prozent in den Impfzentren. Nach Aussage von Landkreissprecher Ronald Gauert sind nach wie vor die Priorisierungs-Stufen eins und zwei an der Reihe.

„Weil wir noch nicht allen über 80-Jährigen ein Impfangebot machen konnten.“ Um das zu beschleunigen, ist laut Landrat Jürgen Dannenberg (Linke) beabsichtigt, Impfstoffe umzulenken - von kleineren Städten, die womöglich bereits sämtliche über 80-Jährige immunisiert haben hin zu größeren Kommunen, wo das noch nicht der Fall ist.

Was Zweitimpfungen mit Astrazeneca betrifft, die nicht selten nachgefragt werden, wie der Landkreis bestätigt, so werden die im Impfzentrum nur über 60-Jährigen angeboten. Wenn sich unter 60-Jährige beim zweiten Termin mit dem Impfstoff immunisieren lassen möchten, müssen sie sich an ihren Hausarzt wenden, teilt die Verwaltung mit.