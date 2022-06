Die Geschichte hinter dem Vulkan auf der Insel Stein in Wörlitz

Wörlitz/MZ - Tätige Vulkane zählen zu den faszinierendsten, aber auch gefährlichsten Naturereignissen. Aber in der mitteldeutschen Region besteht keine „unmittelbare“ Gefahr, die von Vulkanen ausgehen könnte – sind diese doch vor rund 300 Millionen Jahren erloschen und schweigen seither…. Erinnerungsorte an die einstigen, geologischen Aktivitäten sind beispielsweise der Petersberg bei Halle, der Felsen in Muldenstein oder der alte Steinbruch in Möhlau. Hier steht jeweils das vulkanische Gestein Porphyr oberirdisch an.

