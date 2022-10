Die Fla-Ku-Pa ruft - Radtour startet in Wittenberg

Eine Radwanderung über 62 Kilometer ist nur ein Highlight zu dem eingeladen wird. Die Flaeming-Kultur-Partie wartet am Sonntag mit unzähligen Highlights und Events an einem Tag auf. Im Internet gibt es Informationen zur Barrierefreiheit.

Der Naturpark lädt am Sonntag ein.

Coswig/Wittenberg/MZ - Am Sonntag ist es wieder so weit: Es wird zur Flaeming-Kultur-Partie, kurz „Fla-Ku-Pa“, eingeladen. Nach der Premiere im vergangenen Jahr wird es auch diesmal von 10 bis 18 Uhr in den Wäldern und Dörfern des Flämings wieder unzählige Angebote, Events oder Besichtigungsmöglichkeiten geben.