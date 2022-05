Die erste Ernte in Wittenberg

Erst seit kurzem gibt es in Wittenberg eine Solidarische Landwirtschaft. Die MZ hat sich erkundigt, was sich auf dem Ackerland tut und wer dort arbeitet.

Gruppenbild mit Scheuche: Ute Walter (r.) und Mitstreiter von der Solidarischen Landwirtschaft in Wittenberg.

Wittenberg - 2017 hatte Danielle Nitzsche eine Ausstellungsbeteiligung in Jessen. Das Thema der Schau lautete Abschied und Neubeginn, was sehr passend war, denn Nitzsche hatte gerade die Schule beendet und stand an der Schwelle zu einem neuen Lebensabschnitt. Dass sie nach Berlin gehen wolle, um dort Kommunikationsdesign zu studieren, erklärte die junge Frau damals der MZ.