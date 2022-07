Die einstige Deponie Griebo ist zu einem grünen Berg geworden

Griebo/MZ - Der Wind bläst frisch hier oben. Lerchen trällern, bunte (Un-)Kräuter wiegen sich hin und her. Dahinten, da muss doch irgendwo das Meer sein. Nun gut, die Elbe. Willkommen auf dem Schlackenberg! 35 Meter hoch erhebt sich in Griebo (Wittenberg) ein neuer Hügel. Komplett menschengemacht erinnert er an mehr als 100 Jahre regionaler Industriegeschichte. Der Berg ist ein Monstrum. Acht Millionen Kubikmeter Abfall birgt er in seinem Inneren. Umhüllt von einer ausgeklügelten Schutzschicht, die ihn auf lange Sicht zu dem machen soll, was er auf den ersten Blick heute schon ist: ein hübscher Hügel in der Elbaue bei Wittenberg.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<