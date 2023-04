5 Gräfenhainichen – Eiersuche: Traditionell wird am Ostersonnabend ab 15 Uhr an die Vehsen-Mühle in Gräfenhainichen eingeladen. Das große Eiersuchen, an dem Kinder bis zu acht Jahren teilnehmen dürfen, beginnt um 15.30 Uhr, im Anschluss wird das Osterfeuer entzündet. Wie üblich gibt es Osterfeuer am Sonnabend in unzähligen Orten im Kreis von A wie Annaburg bis Z wie Zahna.

(Foto: Thomas Klitzsch)