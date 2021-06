„Die Basis“gründet einen Kreisverband in Wittenberg

Wittenberg - In Wittenberg hat sich ein Kreisverband der Partei „Die Basis“ gegründet. Die zählt nach Angaben von Yvonne Baumgarten, die zum Vorstand gehört, derzeit rund 20 Mitglieder im Kreis. „Die Basis“ tritt zur Landtagswahl an, allerdings noch ohne Kandidaten. Das soll sich bei der Bundestagswahl ändern. Laut Baumgarten ist „Die Basis“ eine Mitmachpartei: „Alle sollen mitentscheiden.“

Man sei weder links, noch rechts, wohl aber unzufrieden mit der Corona-Politik. „Die Maßnahmen sind übertrieben“, findet die 33-jährige Wittenbergerin. „Das Virus gibt es. Aber die Verhältnismäßigkeit stimmt nicht.“

Was regionale Themen betrifft, sei man dabei, sich zu positionieren. Eines soll in jedem Fall die Deponie Jüdenberg sein. Zudem liege dem Verband das Kindeswohl am Herzen, so Baumgarten. (mz)