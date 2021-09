Diamantkette der Fans aus Pretzsch am Kurhaus

Um die 260 Mitsubishifans werden am Wochenende in Pretzsch auf dem Sportplatz erwartet und Samstagabend zur Ausfahrt starten. Ein Neuwagen wird verlost.

Pretzsch - Kai Wandersee kann den Motorensound förmlich schon hören und die zig Scheinwerfer leuchten sehen, wenn er die Augen schließt. Gleichwohl muss er noch bis Freitag warten. Dann startet auf dem Pretzscher Sportplatz das Mitsubishi-Elbetreffen, für das bereits 260 Fahrzeuge angemeldet sind.

Auch aus der Schweiz

Das seien zwar ein bisschen weniger als in vergangenen Jahren, dennoch zeigt sich Wandersee vom Organisationsteam zufrieden. Immerhin werden auch Gäste aus Österreich und der Schweiz wieder dabei sein. Zudem werden Teilnehmer aus ganz Deutschland in ihren „schicken, blank geputzten japanischen Automobilen“ erwartet. Anreisen von 500 bis 600 Kilometer seien nicht ungewöhnlich, so Wandersee.

Im vorigen Jahr hatten sich die Organisatoren schweren Herzens entschieden, das Treffen coronabedingt abzusagen. Zu ungewiss war, ob eine Verschiebung vom eigentlich sonst üblichen Zeitpunkt im Juni in den Herbst möglich wäre. Zudem vermuteten die Pretzscher damals, dass es in dem Zeitfenster, in dem dann solche Veranstaltungen erlaubt sein würden, zu vielen Terminüberschneidungen kommen könnte. „Wir haben aber ein sehr gutes Feedback aus der Szene bekommen, in diesem Jahr im September loszulegen“, erzählt Wandersee.

„Viele wünschten sich, dass wir uns wiedersehen.“ Er wisse ja selbst, „was in einem so vorgeht“, sagt der Mitsubishi-Fan, der einen schwarzen ASX fährt. Eine erneute Absage hätte ja bedeutet, sich über einen Zeitraum von drei Jahren nicht zu sehen. „Da verliert man die Lust“, vermutet er und dass er das nur sehr ungern gewollt hätte. So steht denn auch im Fan-Forum: „Das Jahr Zwangspause hat uns deutlich gemacht, was uns allen fehlt - .... wie sehr wir uns oder alle einander vermissen“. Deshalb wurde aus dem dritten Juni-Wochenende in diesem Jahr nun das vierte September-Wochenende.

Dennoch hätten die Organisatoren Ende August alles hinschmeißen können, gesteht der 48-Jährige. „Wir haben einen Haufen Sonderauflagen“, die es anderswo wohl nicht so gebe. Sie haben sich dann aber entschieden, die Herausforderungen anzunehmen, für das Event, für die Fans.

So wird es von Freitag bis Sonnabend neben den Begegnungen, den Fachsimpeleien, dem Schwelgen in Erinnerungen und dem Schmieden von Plänen auch ein Programm geben. Gute Musik und tolle Stimmung bei der Abendveranstaltung werden im Fan-Forum angekündigt. Zudem Wettkämpfe und Bewertungen inklusive der Ehrung der besten und schönsten Autos, welche wie die Diamantenkette, wie die Fans die Ausfahrt nennen, seit Jahren ein fester und beliebter Teil des Treffens ist.

Auf neuer Route

Die Route für den Samstagabend, Start um 18.30 Uhr, wird übrigens eine neue sein. Darüber freut sich Wandersee tatsächlich so richtig. „Es geht in Bad Schmiedeberg direkt am Kurhaus vorbei, das wird eine echte Attraktion“, verspricht er den Zuschauern an der Strecke und hofft, dass es noch mehr Passanten gibt, die sich von der Diamantenkette faszinieren lassen.

Einen zweiten besonderen Punkt nennt der Pretzscher, der gelernter Kfz-Schlosser und jetzt bei der Bahn beschäftigt ist: „Mitsubishi verlost einen Neuwagen im Wert von 12.000 Euro“. Damit ist den Veranstaltern erneut ein Coup gelungen, nachdem die Freiwillige Feuerwehr der Stadt zur 15. Auflage des Fantreffens einen Kommandowagen, einen L 200, als Geschenk von Mitsubishi erhalten hat.

„Jeder, der kommt, hat eine Chance“, sagt Wandersee, „und die Chancen stehen gut“. Denn es gibt nur 1.000 Lose, eines für zehn Euro. Und auf den Sportplatz könne man „von 8 Uhr morgens bis 8 Uhr abends“ kommen. Verlost wird der Mitsubishi am Sonnabend gegen 20 Uhr. Der Erlös aus dem Losverkauf wird dem Sportverein in Pretzsch zugute kommen.

Beim Treffen gilt die 3G-Regel. Ein negatives Testergebnis ist mitzubringen, wenn man nicht geimpft oder genesen ist. (mz)