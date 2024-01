Reichlich Sonne, überdurchschnittlich viele heiße und Sommertage und trotzdem viel Regen. Was die Hobbywetterfrösche im Landkreis im vergangenen Jahr registriert haben.

Wittenberg/MZ. - Wie extrem Wetter zu den Zeiten sein konnte, als es noch keine Messungen gab: Ein Winter „von unerhörter Milde“, um Weihnachten blühten die Bäume, die Mädchen kamen mit frischen Blumen geschmückt zur Kirche, und die Knaben badeten in den Flüssen; am 6. Januar brüteten Vögel; am 14. Januar fand man Erdbeeren, die Rebstöcke begannen zu blühen. Das war 1289/90. Wie jedes Jahr werfen wir nun einen Blick auf das vergangene Jahr: 2023