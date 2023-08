Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wittenberg/MZ - Der Knall von Apollensdorf sorgte in den letzten Tagen für eine rege Diskussion in der Lutherstadt. Mehrere Anwohner hatten am Sonntag gegen 21.30 Uhr in den westlichen Ortsteilen Wittenbergs - etwa in Griebo, Apollensdorf und Piesteritz eine laute Detonation, sowie einen orangefarbenen Lichtblitz wahrgenommen. Die Spekulationen begannen schnell: von Ufo-Landungen, über ein Militärmanöver bis hin zu explodierenden Industrieanlagen war die Rede im Internet.