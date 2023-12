Wittenberg/MZ - Am 22. Dezember soll ein 19-jähriger Mann versucht haben in einem Einkaufsmarkt in der Lerchenbergstraße in Wittenberg verschiedene Lebensmittel und Getränke zu entwenden. Passiert sein soll das gegen 21:35 Uhr.

Der Mann wurde dabei jedoch von einem Ladendetektiv beobachtet. Dadurch konnte er gestellt und der Polizei übergeben werden.