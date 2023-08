Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Oranienbaum/MZ - „ÖPNV ist mehr als Schülerverkehr“, sagt Christian Tylsch zur MZ. Die Rede ist auch von Wirtschaftsförderung. Gemeint ist eine vernünftige Anbindung von Unternehmen an den Öffentlichen Personennahverkehr, so dass Arbeitnehmer nicht erst noch einen, nennen wir es mal salopp, strammen Marsch durch die Botanik zurücklegen müssen oder auf Fahrgemeinschaften mit mobilen Kollegen angewiesen sind. Viele Jahre war das so im Dessora-Industriepark bei Oranienbaum. Am Donnerstag hat sich das geändert, an diesem 17. August wurde in der Früh eine neue Haltestelle auf dem weitläufigen Gelände in Betrieb genommen und eine bereits bestehende wieder aktiviert.