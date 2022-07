Dessauer stahl im Rausch in einer Drogerie

Das Amtsgericht in Wittenberg

Wittenberg/MZ - Der junge Mann, der jüngst mit Handschellen in den Gerichtssaal in Wittenberg geführt wurde, konnte den recht schnell wieder verlassen. Nicht etwa, weil er unschuldig wäre. Hintergrund sind vielmehr weitere Verhandlungstermine, die dem Angeklagten im September blühen - in Dessau. Da wird es um schwerwiegendere Delikte gehen, als das, worüber vor dem Amtsgericht zu reden war.