TuS-Sieben will dem SV Grün-Weiß Wittenberg-Piesteritz Paroli bieten. Beide Teams können am Samstagabend fast in der Bestbesetzung antreten.

Gräfenhainichen/MZ - Gräfenhainichen ist am Samstagabend im Ausnahmezustand. Gefeiert wird der größte Sohn der Stadt: Kirchenlieddichter Paul Gerhardt. Zum Programm der Kultur- und Erlebnisnacht und zu den Spielorten zählt die Sporthalle in der Lindenallee nicht. Doch in die Nacht der Nächte passt auch das brisanteste Derby der Saison. Und auch hier ist Musik drin. Sogar ein Wettstreit ist zu erwarten. Die Radiser Trommler, die das Feuer in der so gefürchteten Lindenhölle zum Lodern bringen wollen, erhalten Konkurrenz. Ihre Kollegen vom SV Grün-Weiß Wittenberg-Piesteritz planen ihr Kommen.