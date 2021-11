Der Zug hat jetzt wieder Zukunft

Oranienbaum-Wörlitz/MZ - Nachdem sich das Land Sachsen-Anhalt bereits im vergangenen Jahr zur Dessau-Wörlitzer Eisenbahn (DWE) bekannte, ist deren Fortbestand für die nächsten 15 Jahre gesichert.

Diese Information stellte Torsten Ceglarek, Geschäftsführer der Dessauer Verkehrs GmbH, seinem Auftritt vor den Mitgliedern des Kulturausschusses Oranienbaum-Wörlitz voran, ehe er erklärte, was das genau für die Zukunft bedeutet.

Von dem Rückhalt ausgehend, könnten nunmehr Investitionen in die Infrastruktur getätigt werden, erklärte er. So sei eine „Ertüchtigung der vorhandenen Struktur“ beabsichtigt. Zwei Bahnübergänge - beide in der Dessauer Ortslage zu finden - sollen sicherer gemacht werden. Generell gehe es beim Ausbau der Haltepunkte - 1996 standen sie zuletzt im Fokus - um eine barrierefreie Gestaltung.

Einige Punkte zurückgestellt

In den Zeitplan, der die nächsten zwei Jahre umfasse, sei Wörlitz integriert. Dort soll nach Ceglareks Angaben der Bahnsteig technisch derart verbessert werden, dass Menschen mit einem Handicap keine Probleme mehr haben. „Eine Ertüchtigung auf lange Sicht haben wir aus finanziellen Gründen zurückgestellt“, sagte der Geschäftsführer. Dazu gehöre die Frage, wie die Park-Anlagen in Oranienbaum und Wörlitz besser an den Schienenstrang angebunden werden können. Gedanken, den Wörlitzer Landschaftsgarten vom dezentral gelegenen Bahnhof mit einem vorzugsweise elektrisch betriebenen Shuttle-Bus besser erreichbar zu machen - die kleine „Stadtlinie“ könnte im Westen bis zum Eichenkranz und im Osten bis zum Zugang zur Insel Stein reichen -, seien wegen Corona zurückgerutscht. „Aber diese Idee finde ich gerade als Wörlitzer interessant“, sagte Ausschuss-Chef Kuno Wendt (SPD). „Da kann ich mir einen guten Zuspruch vorstellen.“

Für die Saison 2022 stellte Torsten Ceglarek eine kürzere Taktung der Fahrten in Aussicht. Bislang startet die DWE im Zwei-Stunden-Rhythmus. Dieser soll auf 90 Minuten reduziert werden. „So stehen wir weniger rum und sind mehr unterwegs.“ Allerdings müsse der veränderte Takt rechtzeitig bei der Deutschen Bahn angemeldet werden.

Mehr Attraktivität nötig

Stadträtin Jana Pfeifer (MUT/FDP-Fraktion) plädierte für einen Blick quasi über die Gleise der Eisenbahn hinweg. „Bis in den Park ist es ein langer Weg“, fand sie. „Unsere Aufgabe muss sein, in der Stadt Wörlitz etwas zu schaffen, damit die Gäste Eindrücke mitnehmen können.“ Dem Ort selbst fehle es bislang an Attraktivität. Pfeifer: „Da erlebt man nichts.“ Jörg Richter aus dem Kreis der sachkundigen Einwohner begrüßte die engere Takt-Frequenz und regte mit Blick auf den zunehmenden Rad-Tourismus an, eventuell auch im Zug selbst eine Ladestation für E-Bikes einzurichten.

Verena Wildgrube erhielt derweil vom Geschäftsführer die Bestätigung, dass im Plan auch daran gedacht sei, den Oranienbaumer Bahnhof und den Haltepunkt im Biosphärenreservat „Mittelelbe“ attraktiver zu gestalten. „Allerdings müssen wir uns fokussieren“, gab Ceglarek zu bedenken. „Der finanzielle Rahmen ist begrenzt.“