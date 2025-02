Wittenberg/MZ/hü. - 125 Jahre – Elf Freunde gründeten am 27. Februar 1900 in München den FC Bayern, einen der erfolgreichsten Fußballclubs aller Zeiten: 32 Mal Meister und sechsmal Champions-League-Sieger. Im Nationalsozialismus gilt der Verein als „Judenclub“. Präsident Kurt Landauer, der Jude ist, emigriert, kehrt aber nach dem Krieg zurück. 2013 wird er postum zum Ehrenvorsitzenden gewählt. Am Donnerstag wird Bilanz gezogen und dazu zählt auch ein Spiel in Piesteritz.

Das Spiel des Jahrhunderts

In der Saison 2004/2005 – also genau vor zwei Jahrzehnten – haben die Piesteritzer im Spiel des Jahrhunderts die Weltstars zumindest eine Halbzeit voll gefordert. „Für mich erfüllt sich ein Traum“, sagt Ingo Mattheuer. Der damalige FC-Manager hat zwölf Jahre engagiert gekämpft, um den Weltpokalsieger zu verpflichten.

Und es wird ein Volksfest im Volkspark vor mehr als 6.100 Zuschauern. Der Gerstensaft fließt in Strömen. „Auf den sechs Schankwagen wurden 40 Fässer Bier verkauft. Ich musste mit einem Lkw noch Fassbier nachordern“, erinnert sich Getränkefachgroßhändler Karl-Heinz Röthel. „So viel Bier habe ich nie wieder auf einer Sportveranstaltung verkauft. Wir reden hier von einem Jahresumsatz einer Gaststätte“, so der Experte, der heute Trainer vom Landesligisten in Elster ist.

Bemerkenswertes passiert auch auf dem Spielfeld. Doch zunächst läuft es erwartungsgemäß. Roque Santa Cruz (24.), Sebastian Deisler (28.) und Ze Roberto (29.) sorgen schnell für klare Verhältnisse. Die Gastgeber lassen sich trotz dieses 0:3-Rückstands nie aus dem Konzept bringen. Ihre Angriffsbemühungen werden in der 36. Minute belohnt. Tobias Klier erkämpft sich das Leder und düpiert Torwart-Titan Oliver Kahn. Der Jubelschrei des Torschützen ist selbst in der letzten Zuschauerreihe zu hören.

„Für mich persönlich ist das Tor das Highlight“, sagt Klier, heute FC-Trainer. Noch mehr angesprochen werde er aber aufs das Oberliga-Punktspiel gegen Cottbus. Beide FC-Torhüter sehen die Rote Karte. Klier geht in den Kasten und hält die Null: „Ich habe einen Elfer pariert und so einen Zähler gerettet.“

Doch zurück zu den Bayern. Kurz nach dem Klier-Treffer träumen die Piesteritzer Fans sogar von einer möglichen Sensation. Schuss Nils Naujoks: Kahn kann den Ball nicht festhalten, und Lars Dratschmidt knallt das Streitobjekt in die Maschen. Der Schütze überglücklich: „Von diesem Tor werde ich noch meinen Enkeln erzählen.“

Magath nimmt Kahn in Schutz

Die Piesteritzer sind effektiv: drei Torschüsse und zwei Treffer. Für den Welttorwart ist die Bilanz eher ernüchternd. „Aber den dritten Ball hat er in Weltklasse-Manier gehalten“, nimmt Bayern-Trainer Felix Magath seinen Schlussmann in Schutz. Heiko Wiesegart – heute beim HBC Wittenberg im Handball involviert – zwingt Kahn zu einer Glanzparade.

Nach der Pause drängt der Rekordmeister energischer Richtung Grün-Weiß-Gehäuse. Sebastian Deisler (53.), Roy Makaay (58., 87.) sowie Vahid Hashemian (84.) machten den Unterschied zwischen einem Champions-League-Teilnehmer und dem damaligen Verbandsliga-Spitzenreiter deutlich. Hasan Salihamidzic scheitert zudem noch vom Punkt an FC-Torwart Kevin Fettke (55.).

Grund zum Jubeln haben die Piesteritzer jedoch auch im zweiten Abschnitt. Nach einem Foul an Ronny Zegarek verwandelt Olaf Buhle den Elfmeter (78.).