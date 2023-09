Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

wittenberg/MZ - Das Derby zwischen dem VfB Gräfenhainichen und Kemberg steht im Mittelpunkt des Spieltages in der Fußball-Landesliga. Beide Teams haben ihre ersten Prestigeduelle bereits gewonnen. Gräfenhainichen siegt in Elster und Kemberg schlägt Jessen deutlich. Die Kontrahenten vom Sonntag haben zuletzt vor fünf Jahren ein Pflichtspiel gegeneinander bestritten. Im Kreispokal gewinnt Gräfenhainichen 2:1. Der bisherige Zuschauerrekord datiert aus dem Jahr 2009. Zum Punktspiel in der Landesklasse kommen 650 Zuschauer. Jetzt – und das zeigt die positive Entwicklung beider Vereine – geht es am Sonntag ab 14 Uhr um Landesligapunkte. „Ich bin Roßlauer. Ich spüre aber schon, dass diese Partie etwas ganz Besonderes ist“, sagt VfB-Trainer Richard Selka, der bei den Gastgebern sogar einen Vorteil sieht. „Wir haben nichts zu verlieren und sind locker drauf“, so Selka, der den Spitzenreiter in der Favoritenrolle sieht. Dagegen wehrt sich – und das ist schon überraschend – Marvin Richter nicht wirklich. „Wir haben keinen Druck, sondern Vorfreude. Im Fußball gibt es immer Favoriten. Aber in einem Derby ist der Blick auf die Tabelle nicht zwingend, sondern es zählen Wille und Leidenschaft“, sagt der Kemberger Trainer. „Wir wollen die drei Punkte“, betont der Coach. Beide Teams können nicht in Bestbesetzung antreten. Beim VfB hat sich laut Selka aber die Personalsituation „leicht verbessert“.