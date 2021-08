Der Torjäger geht auf Abschiedstour von Trebitz nach Kemberg

Kemberg - Das ist im Amateurfußball ungewöhnlich: Justin Neumann, der begehrteste Stürmer im Landkreis, wechselt den Verein - aber erst in zwölf Monaten. Der Angreifer bleibt dabei der Landesliga erhalten. Der 23-Jährige will dann seine Treffer nicht mehr für Trebitz, sondern für den Liga- und Lokalrivalen Kemberg erzielen. „Das ist schade für uns“, bedauert der Trebitzer Trainer Matthias Kleffe die persönliche Entscheidung seines Starspielers. „Aber wir werden uns ganz normal verhalten“, kündigt der Coach an.

Und so hofft der Verein auf eine erfolgreiche Abschiedstour seines Torjägers. Allerdings, bei der Punktspiel-Generalprobe gegen Tangermünde - bei der 1:2-Niederlage trifft Jakob Kühne für Trebitz - fehlt Neumann im Aufgebot. „Er ist verletzt“, sagt sein Trainer dazu. Der Torgarant für die SG bleibt vorerst Neumann. Für Trebitz traf der ehemalige Drittligaspieler des Halleschen FC in 41 Punktspielen 44 Mal. Diese Zahlen sollen also noch anwachsen. Doch der Wechsel nach Kemberg überrascht auch, weil mehrere höherklassige Vereine - unter anderem Verbandsligist Piesteritz - starkes Interesse am schnellen Dribbler bekundet haben.

Und Kemberg ist offensichtlich in der Offensive schon jetzt gut aufgestellt. Bei der Generalprobe für den Saisonstart wird Coswig mit 10:1 geschlagen. Die Treffer vor 62 Zuschauern erzielen Awal Abubakar (9., 65., 74.), Michal Fiala (38.), Moritz Hillebrand (45., 51.), Nawfal Wakrim (53., 76.), Tom Polaszek (55.) und Benedikt Richter (72.). Jan-Erik Bergt trifft zum Ehrentor (58.). Trotzdem ist Neumann in Kemberg herzlich willkommen.

„Über einen Mann von solcher Qualität freut sich jeder Verein“, sagt der Kemberger Coach Marvin Richter und erklärt: „Ich sehe Neumann nicht unbedingt als Angreifer. Ich kann mir auch gut die Nummer zehn vorstellen.“ Damit könnte Neumann als Spielmacher nach Kemberg zurückkehren. Hier war und ist seine Familie seit mehreren Generationen im Verein aktiv, und auch der Angreifer machte seine ersten Tore im Nachwuchs der Rot-Weißen.

2011 wechselte der damals 13-Jährige zum Hallescher FC und blieb in der Saalestadt bis 2018, ehe eine Hüftverletzung den Traum von der Profikarriere beendete. Im nächsten Sommer schließt sich für Neumann der Kreis. Und Trebitz hat genügend Zeit, um sich auf die Nachfolger-Suche zu begeben. „Wir werden unsere Fühler ausstrecken“, kündigt Kleffe an. (mz)